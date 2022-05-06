Жителя Ревды будут судить за ранение силовика и развращение детей

В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что дело по УК РФ завели на 58-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что с 2020 по 2021 год он совершил ряд противоправных действий сексуального характера. При задержании его он ударил одного из силовиков ножом.