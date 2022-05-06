Жителя Ревды будут судить за ранение силовика и развращение детей

Жителя Ревды будут судить за ранение силовика. По версии следствия, ЧП произошло в ходе разбирательств по делу о развращении детей. Полицейские задерживали извращенца, когда он напал на них.
В пресс-службе регионального УМВД пояснили, что дело по УК РФ завели на 58-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что с 2020 по 2021 год он совершил ряд противоправных действий сексуального характера. При задержании его он ударил одного из силовиков ножом.
Задержанного проверили на наличие психических отклонений. Выяснилось, что мужчина болен. В отношении него будут применять принудительные медицинские меры.