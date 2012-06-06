Сады на Монзино тоже оказались затопленными (ФОТО)
6 июня 2012, 15:01Происшествия
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Село Николо-Павловское стало не единственным населенным пунктом, которого коснулся потоп.
Напомним, из-за ливней сорвало дамбу на Николо-Павловском пруду, и река Шайтанка вышла из берегов. Затопило пять домов и огороды. Пользователь Tagilcity.ru прислал фото потопа в коллективных садах на станции Монзино. Фото сделаны сегодня около 10 часов утра. По словам пользователя, минимальный подъем воды составил более одного метра.
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