Сады на Монзино тоже оказались затопленными (ФОТО)

Напомним, из-за ливней сорвало дамбу на Николо-Павловском пруду, и река Шайтанка вышла из берегов. Затопило пять домов и огороды. Пользователь Tagilcity.ru прислал фото потопа в коллективных садах на станции Монзино. Фото сделаны сегодня около 10 часов утра. По словам пользователя, минимальный подъем воды составил более одного метра.