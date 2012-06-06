В аварии под Нижним Тагилом погиб человек (ФОТО)
6 июня 2012, 12:11Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вчера около семи часов утра на 16-ом километре трассы Нижний Тагил – Нижняя Салда произошла автокатастрофа, один участник которой погиб, а еще трое получили серьезные травмы.
Столкнулись два автомобиля марки ВАЗ десятой и четырнадцатой модели. ВАЗ 21102 выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 2114, сообщают в пресс-службе Свердловского УГИБДД. Погиб водитель десятки, а пассажиры автомобиля получили многочисленные травмы.
У 24-летнего мужчины черепно-мозговая травма, перелом левого предплечья, ушибы, сотрясение головного мозга. У молодого человека 1990 года рождения закрытая черепно-мозговая травма, ушиб грудной клетки и сотрясение мозга. Водитель 14-ой получил перелом бедра.
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД Свердловской области.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей