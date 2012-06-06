В аварии под Нижним Тагилом погиб человек (ФОТО)

Столкнулись два автомобиля марки ВАЗ десятой и четырнадцатой модели. ВАЗ 21102 выехал на встречку, где столкнулся с ВАЗ 2114, сообщают в пресс-службе Свердловского УГИБДД. Погиб водитель десятки, а пассажиры автомобиля получили многочисленные травмы.