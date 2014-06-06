19-летний тагильчанин похищал видеорегистраторы и продавал их водителям маршруток

В период с декабря 2012 года по март 2013 года на территории Тагилстроя был совершен ряд краж из салонов автомашин, припаркованных в ночное время во дворах. Злоумышленник действовал во всех случаях одинаково: разбивал правое переднее стекло и похищал видеорегистраторы и навигаторы, в одном случае у владельца был похищен радар-детектор. Автомобили были разные – от японских иномарок, до «Матиза» и отечественной «классики». Суммы ущерба колебались от 2,5 до 6 тысяч рублей. Не останавливало вора даже наличие сигнализации. По «горячим следам» установить и задержать подозреваемого не удалось и преступления оставались не раскрытыми.

15 апреля 2014 года вступил в законную силу приговор суда в отношении 19-летнего молодого человека, осужденного к трем с половиной годам за хранение наркотиков. В следственном изоляторе сотрудником отдела уголовного розыска была проведена оперативная работа с осужденным, в ходе которой была установлена причастность осужденного к совершенным кражам из автомобилей.

По словам дознавателя ММУ МВД России «Нижнетагильское» капитана полиции Дарьи Ковальчук, молодому человеку предъявлено обвинение в 12 преступных эпизодах. Ранее, будучи несовершеннолетним, он был судим за разбой и приговорен к условной мере наказания, нигде не работал, употреблял наркотические средства.

Со слов молодого человека, все похищенное он за бесценок продавал водителям маршрутных Газелей на конечной остановке «Мебельная фабрика», за исключением одного видеорегистратора, который оставил на хранение своему другу. Сейчас похищенный регистратор изъят полицейскими и передан законному владельцу. В настоящее время уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ направлено в суд.