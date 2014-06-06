Нужна помощь! Разыскивается насильник: он надругался над 17-летней тагильчанкой

По факту изнасилования несовершеннолетней следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ.

Со слов потерпевшей составлен субъективный портрет подозреваемого: на вид 37-40 лет, рост 170 см, загорелый, среднего телосложения, темные короткие волосы, глаза карие. На насильнике были безрукавая желтая майка с белыми вставками в районе плеч, черные шорты, черная бейсболка, спортивные сандалии черного цвета на липучке. Девушка заметила на безымянном пальце его правой руки обручальное кольцо, а на спине, в районе лопаток татуировку в виде крыльев либо молнии.

На установление личности преступника и его задержание ориентированы все комплексные силы полиции, проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На причастность к совершению тяжкого преступления уже проверен ряд граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за подобные преступления.

Руководство межмуниципального управления обращается к тагильчанам с просьбой оказать содействие. Если вам знаком этот мужчина или вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 47-71-02 или по телефону доверия ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.

За значимую информацию, способствующую раскрытию этого тяжкого преступления, гарантировано вознаграждение.

Фоторобот предоставлен пресс-службой МВД Нижнего Тагила