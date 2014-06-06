Нужна помощь! Разыскивается насильник: он надругался над 17-летней тагильчанкой
3 июня на территории обслуживания отдела полиции № 18 совершено тяжкое преступление – изнасилована 17-летняя девушка. Поздним вечером, когда девушка возвращалась домой, ее догнал неизвестный мужчина, грубо схватил одной рукой за шею, второй закрыл рот и стащил в овраг между улицами Серова и Красная. Угрожая девушке разбитой бутылкой, мужчина, несмотря на сопротивление, надругался над ней.
По факту изнасилования несовершеннолетней следственным отделом по Тагилстроевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 131 УК РФ.
Со слов потерпевшей составлен субъективный портрет подозреваемого: на вид 37-40 лет, рост 170 см, загорелый, среднего телосложения, темные короткие волосы, глаза карие. На насильнике были безрукавая желтая майка с белыми вставками в районе плеч, черные шорты, черная бейсболка, спортивные сандалии черного цвета на липучке. Девушка заметила на безымянном пальце его правой руки обручальное кольцо, а на спине, в районе лопаток татуировку в виде крыльев либо молнии.
На установление личности преступника и его задержание ориентированы все комплексные силы полиции, проводится необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. На причастность к совершению тяжкого преступления уже проверен ряд граждан, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за подобные преступления.
Руководство межмуниципального управления обращается к тагильчанам с просьбой оказать содействие. Если вам знаком этот мужчина или вы располагаете какой-либо информацией о совершенном преступлении, сообщите об этом в дежурную часть отдела полиции № 18 по телефону 47-71-02 или по телефону доверия ММУ МВД России «Нижнетагильское» 97-62-21.
За значимую информацию, способствующую раскрытию этого тяжкого преступления, гарантировано вознаграждение.
Фоторобот предоставлен пресс-службой МВД Нижнего Тагила
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