Тагильчане, на Восточном шоссе авария. Образовалась пробка (ФОТО)
6 июня 2014, 09:25Происшествия
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В редакцию TagilCity.ru обратилась пользовательница Александра, рассказавшая о том, что в настоящее время на выезде с Вагонки на Восточном шоссе пробка, у остановки «Садоводы».
Дело в том, что произошла авария с участием Daewoo Nexia и грузовой газели прямо у светофора. По словам тагильчанки, в происшествии никто из людей не пострадал.
Однако на 100 метров растянулась пробка на две полосы в сторону города. На месте работают сотрудники ДПС.
По возможности, выбирайте другой маршрут, чтобы выехать с Вагонки. Фотографии предоставила Александра:
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