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В ДТП на Вагонке виноват водитель маршрутки: трое пострадавших (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В ДТП на Вагонке виноват водитель маршрутки: трое пострадавших (ФОТО)

6 июня 2014, 13:50Происшествия
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