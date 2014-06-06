В ДТП на Вагонке виноват водитель маршрутки: трое пострадавших (ФОТО)
Сегодня утром тагильчане стали очевидцами серьезного ДТП с участием Газели и КАМАЗа.
Как поделился с TagilCity.ru пользователь, грузовик буквально «снес» маршрутку. По официальным данным, ДТП случилось в 9:00, когда водитель Газели (мужчина 1954 г.р.), совершая левый поворот, не уступил дорогу КАМАЗу, ехавшему прямо. Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Юности-Алтайская.
В результате ДТП транспорт технически поврежден, 3 пассажира маршрутного такси серьезно пострадали.
Фото предоставлены пресс-службой ГИБДД Нижнего Тагила
ОГИБДД напоминает водителям, что согласно п. 13.9 ПДД РФ на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.
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