В ДТП на Вагонке виноват водитель маршрутки: трое пострадавших (ФОТО)

Как поделился с TagilCity.ru пользователь, грузовик буквально «снес» маршрутку. По официальным данным, ДТП случилось в 9:00, когда водитель Газели (мужчина 1954 г.р.), совершая левый поворот, не уступил дорогу КАМАЗу, ехавшему прямо. Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Юности-Алтайская.