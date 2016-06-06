На 12-м километре Полевского тракта по вине женщины-водителя КАМАЗ влетел в кювет

Как рассказывают очевидцы аварии, по тракту следовал КАМАЗ, а навстречу ему - легковой автомобиль. Дальше иномарка свернула на встречную полосу, не дав преимущества встречному КАМАЗу. Так женщина хотела подъехать к заправке, расположенной в этом месте. Водитель КАМАЗа попытался избежать прямого столкновения. Он повернул на газон, затем перелетел через бордюры, задел иномарку и столб, перевернулся и оказался в кювете. Приехавшие спасатели достали мужчину из поврежденной машины и отвезли в 24-ю городскую больницу. Женщина-водитель не пострадала, у ее машины разбита передняя часть – по сообщению службы спасения СОВА.