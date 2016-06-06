Под Екатеринбургом автомобиль сбил лося: пострадало три человека, животное погибло (ФОТО)

Со слов 33-летнего мужчины, управлявшего транспортным средством, автомобиль двигался со стороны Пермского тракта в сторону Серовского тракта на скорости примерно 90 км в час. Животное появилось на дороге настолько внезапно, что водитель не успел среагировать.

В момент аварии в машине находилось три человека. Двоим из них, водителю и пассажиру, были диагностированы ушибленные раны лица. Трехлетнему ребенку, также присутствовавшему в автомобиле, серьезных травм помогло избежать специальное удерживающее устройство.

Пострадавшие доставлены в больницу. Животное в результате столкновения погибло. Автомобиль с места аварии пришлось эвакуировать при помощи спецтехники. По факту произошедшего ДТП сотрудниками ГИБДД производится проверка.