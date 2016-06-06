Под Екатеринбургом автомобиль сбил лося: пострадало три человека, животное погибло (ФОТО)
Происшествие случилось поздним вечером 5 июня на трассе под Екатеринбургом. По данным ГИБДД, легковой автомобиль марки «Киа Рио», попал в столкновение с лосем на 44 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Со слов 33-летнего мужчины, управлявшего транспортным средством, автомобиль двигался со стороны Пермского тракта в сторону Серовского тракта на скорости примерно 90 км в час. Животное появилось на дороге настолько внезапно, что водитель не успел среагировать.
В момент аварии в машине находилось три человека. Двоим из них, водителю и пассажиру, были диагностированы ушибленные раны лица. Трехлетнему ребенку, также присутствовавшему в автомобиле, серьезных травм помогло избежать специальное удерживающее устройство.
Пострадавшие доставлены в больницу. Животное в результате столкновения погибло. Автомобиль с места аварии пришлось эвакуировать при помощи спецтехники. По факту произошедшего ДТП сотрудниками ГИБДД производится проверка.
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