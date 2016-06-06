Праздник не удался: 10 детей пострадали на опрокинувшемся батуте в Свердловской области

Для юных участников массовых гуляний был арендован батут. Однако установка не выдержала сильного порыва ветра и опрокинулась, захватив с собой десятерых детей. Ребята получили различные травмы: у двоих диагностированы переломы конечностей.

Договор на установку рокового батута, а также на всю организацию праздника, был заключен с ООО «Фестиваль С». Установка, в свою очередь, была арендована у ООО «Мобильные аттракционы». У организаторов уже изъяты все необходимые документы на проверку оборудования, собственники аттракциона также опрошены, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

В настоящее время проводится ряд мероприятий по доследственной проверке. Это поможет установить виновных, которые не смогли обеспечить безопасность для детей. Кроме того, судебно-медицинская экспертиза установит степень тяжести травм у пострадавших ребят.

Напомним, в прошлом году на Урале произошел подобный инцидент. В Международный день защиты детей в Серове батут придавил мальчика. Тогда 10-летний пострадавший отделался сотрясением головного мозга.