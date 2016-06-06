Работа банка в Екатеринбурге была остановлена из-за подозрительного пакета

Сегодня днем в отделение Сбербанка на улице Щербакова в Екатеринбурге выезжали сотрудники ОМОНа. Причиной такого внимания силовых структур к финансовому учреждению послужил подозрительный пакет, обнаруженный в помещении банка, сообщил портал Е1.ru . В первом часу дня пакет обнаружили сотрудники банка, которые затем вызвали полицию.

На вызов выехала группа немедленного реагирования. Проверка показала, что в пакете не оказалось ничего угрожающего, лишь обычный кипятильник. Как оказалось, пакет забыл один из клиентов банка. Позже он вернулся, чтобы забрать его. Менее чем через час после вызова полиции банк начал работать в прежнем режиме.