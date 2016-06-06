Смертельная авария: в Свердловской области ВАЗ-2110 столкнулся с Газелью (ФОТО)

Сообщается, что на шестом километре автодороги ВАЗ-2110 столкнулся с Газелью, оказавшись на встречной полосе. Газель оказалась на боку, а легковушка лишилась передней части. На место ДТП выезжали все необходимые службы, в том числе спасатели.

Виновник аварии был госпитализирован с травмами, а пассажир данного транспортного средства скончался.

Напомним, в прошлую пятницу под Нижним Тагилом в ДТП так же погиб водитель, а пассажир скончался через несколько дней, так и не придя в себя. Полиция разыскивает свидетелей данного ДТП.