Уральца задержали за распространение детского порно

Вычислить мужчину получилось благодаря полицейским республики Дагестан. В конце прошлого года им удалось выявить пользователя, тиражировавшего запрещенные материалы, а также определить его местонахождение – г. Каменск-Уральский. Свои наработки полицейские передали коллегам из нашей области.

Обследование квартиры подозреваемого позволило изъять компьютерную технику, содержащую видеофайлы с участием несовершеннолетних детей. Порнографический характер обнаруженных записей подтвердили эксперты. Дети, запечатленные на запрещенном видео, находились в возрасте от 5 до 14 лет. Следствием установлено, что распространением запрещенного контента подозреваемый занимался в течение 4 лет.

Задержанному инкриминированы пункты «а», «г» ч. 2. ст. 242.1 УК РФ. Уголовное дело в отношении обвиняемого направленно на рассмотрение суда. Обвиняемый может лишиться свободы на срок до 8 лет.