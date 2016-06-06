В минувшие выходные под Нижним Тагилом дотла сгорели два садовых дома
6 июня 2016, 09:25Происшествия
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Пламя вспыхнуло в ночь с 4 на 5 июня в коллективном саду «Уральские зори», который расположен на станции Лая.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области, пожар охватил площадь в 60 квадратных метров. На подвергшемся огню участке находились два деревянных дачных дома.
Ликвидировать неконтролируемое горение были направлены пятеро пожарных на двух единицах спецтехники. Не смотря на усилия специалистов, спасти постройки не удалось, они полностью сгорели. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.
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