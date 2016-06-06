В минувшие выходные под Нижним Тагилом дотла сгорели два садовых дома

По информации, предоставленной пресс-службой ГУ МЧС по Свердловской области, пожар охватил площадь в 60 квадратных метров. На подвергшемся огню участке находились два деревянных дачных дома.

Ликвидировать неконтролируемое горение были направлены пятеро пожарных на двух единицах спецтехники. Не смотря на усилия специалистов, спасти постройки не удалось, они полностью сгорели. В данный момент устанавливаются причины произошедшего.