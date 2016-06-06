В Свердловской области сгорел дом «Тропиканки», обвиняемой в массовых убийствах
6 июня 2016, 14:25Происшествия
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Накануне, 4 июня, в Нейво-Шайтанском поселке случилось возгорание дома. Позже стало известно, что он принадлежит женщине, обвиняемой в массовом убийстве местных жителей. Россиянам она известна как «Тропиканка».
На площади почти 120 кв.метров огонь уничтожил дом, баню и Газель. Из пожара спаслась 19-летняя дочь хозяйки. Девушка уверена, что дом подожгли: она видела, как кто-то ночью ходил вокруг участка.
В Главном Управлении МЧС уверены, что помимо этой версии существует и другая, – замыкание электропроводки. Так, специалисты обнаружили расплавленные провода.
Напомним, несколько месяцев назад по ведущим телеканалам рассказали о 40-летней «Тропиканке», которая в компании с сожителем и мужем дочери, могла совершить ряд убийств. Она обвиняется и в том, что брала кредиты на поддельные документы, а позже расправлялась с возмущенными жертвами. Сейчас банда находится в СИЗО.
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