Без вести пропавшая женщина разыскивается в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В декабре прошлого года ушла из дома на ГГМ тагильчанка Фролова Елена Борисовна. Домой она больше не вернулась, последним ее видел внук, которому она сообщила, что уходит ненадолго.

Был проведен весь объем розыскных мероприятий, но они не дали результата.

Приметы: рост примерно 166 см, телосложение среднее, лицо овальное, глаза карие, волосы до плеч, носит челку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть отдела полиции № 20 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам (3435) 97-65-05, 97-65-06 или на линию 02.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»