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До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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До 2-х лет лишения свободы грозит 43-летнему екатеринбуржцу за организацию незаконного игрового клуба

6 июня 2017, 11:50Происшествия
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