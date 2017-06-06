Газель, на которой пропали адвокат и бизнесмен из Екатеринбурга, была найдена со следами крови

Сейчас разыскивают подозреваемых, которые могут быть причастны к исчезновению людей – владельца Газели Алексея Тихонова и экс-милиционера Антона Корепанова (на фото слева направо). Именно в их компании пропавших адвоката и его клиента видели последний раз на камерах видеонаблюдения.

Автомобиль залить кровью, пишет Ura.ru. В правоохранительных органах сообщили, подозреваемые где-то скрываются..

Добавим, что в начала 00-х годов Корепанов действительно работал в органах и занимался сыскной деятельностью. Но вскоре был уволен из системы МВД, рассказал начальник пресс-службы МВД региона полковник Горелых.

Если его причастность к исчезновению двух людей или к какому-либо преступлению будет доказана, статус бывшего милиционера ровным счетом никак не поможет избежать ответственности, а наоборот, только усугубит вину. Как только в этой скандальной, нашумевшей истории появятся новости, я сразу же проинформирую общественность сказал Ura.ru Валерий Горелых.