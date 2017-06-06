Иномарка встала на крышу в результате утреннего ДТП в Екатеринбурге (ФОТО)
6 июня 2017, 10:00Происшествия
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Рано утром в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого одна из машин перевернулась на крышу.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Е1, информация о пробке на улице Амундсена в Екатеринбурге поступила от горожан рано утром. Они рассказали, что там произошло серьезное ДТП. Информации о пострадавших пока нет.
Заметим, что в городе сейчас наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за ремонта сразу нескольких улиц.
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Фото: Е1
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