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Полностью разрушенный ураганом сквер Героев гражданской войны в Нижнем Тагиле восстановят в стиле поп-арт (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полностью разрушенный ураганом сквер Героев гражданской войны в Нижнем Тагиле восстановят в стиле поп-арт (ФОТО)

6 июня 2017, 18:10ПроисшествияЕкатерина Малых
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