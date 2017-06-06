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За убийство своей 3-месячной дочери житель Свердловской области может получить пожизненное заключение
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За убийство своей 3-месячной дочери житель Свердловской области может получить пожизненное заключение

6 июня 2017, 13:20Происшествия
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