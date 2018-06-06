Три автомобиля и дом сгорели в Нижнем Тагиле за прошедшую неделю
В период с 1 по 5 июня в Нижнем Тагиле и ГГО зарегистрировано шесть пожаров и 24 возгорания. В частности в Нижнем Тагиле сгорело три машины и один дом.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа сообщает, что в период с 1 июня по 5 июня в Нижнем Тагиле произошло шесть пожаров и 24 загорания.
5 июня в 00.09 поступило сообщение о пожаре по ул. Орджоникидзе, 6, горел автомобиль марки «Ауди А 6». В результате проверки выяснилось, что причиной послужила поломка узлов и механизмов ТС. Пожар потушен жильцами ближайших домов до приезда МЧС.
В 01.53 по ул. Пихтовая, 24 сгорел автомобиль «Тойота Краун». Причина возгорания устанавливается.
В 02.03 по пр. Мира, 2 а сгорела машина марки «Опель Корса». Причина возгорания выясняется.
4 июня в 15.45 по ул. Индустриальная, 52 сгорел дом. Причина пожара устанавливается. При тушении пожара задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. А в 20.45 того же дня в поселке Горноуральский за селом Большая Лая по ул. Рябиновая зарегистрировано возгорание мусора прошлогодней травы. Предварительная причина: неосторожное обращение с огнем.
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