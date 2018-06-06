Убийца в Екатеринбурге был найден после экспертизы запаха

Преступление произошло в апреле 2016 года на территории садового участка в Октябрьском районе Екатеринбурга. У подсудимого и его соседа возникла ссора, в ходе которой обвиняемый екатеринбуржец нанес сопернику телесные повреждения, от которых тот скончался.

В ходе расследования, помимо прочего, была проведена высокотехнологичная экспертиза запаховых следов человека. Так, на фрагменте газеты, которую нашли на месте преступления, были обнаружены следы запаха обвиняемого. Эти доказательства помогли подтвердить его причастность к смерти садовода.

После первого заседания защита подсудимого подала апелляцию. Однако накануне, основываясь на предоставленных доказательствах, в Свердловском областном суде не стали отменять предыдущий приговор, вынесенный Октябрьским районным судом, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.