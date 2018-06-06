УК или собственник? Прокуратура расследует инцидент с травмированием тагильчанина

Как утверждают очевидцы, металлическая рейка с кусками штукатурки отвалилась в результате сильного ветра и упала на прохожего.

Ранее было установлено, что дом обслуживается УК ООО «Управление», сообщает администрация Нижнего Тагила. Управляющая компания заявила, что ограждение и козырек, от которого отвалился кусок, выполнены собственником квартиры и к общему имуществу МКД не относятся.

Заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Нижний Тагил Сергей Соседков сообщил, что проводится проверка обстоятельств инцидента.

К проверке подключилась прокуратура. Уточняется информация о проведении капитального ремонта данного дома, выявляются возможные нарушения сроков его проведения управляющей компанией «Управление». По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что вчера порывом сильного ветра от козырька пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле оторвало фрагмент карниза, который упал на проходящего мимо молодого человека.Тагильчанин был госпитализирован и в данный момент находится на стационарном лечении.