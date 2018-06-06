Женщина умерла на пороге больницы в Екатеринбурге

К приезду скорой помощи, которую вызвали прохожие, женщина была уже мертва. Приемный покой больницы был расположен в нескольких метрах от места, где лежала погибшая.

Очевидцы сообщают, что бригада скорой помощи осмотрела женщину и уехала. А тело так и осталось лежать на земле.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что в этот день женщина посещала больницу с целью проведения некоторых медицинских процедур. До этого она в течение продолжительного времени проходила лечение онкологического заболевания в тяжелой форме.

На данный момент проводится проверка предварительных данных об оказании ненадлежащей медицинской помощи пациентке.

По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.