Женщина умерла на пороге больницы в Екатеринбурге
6 июня, 11:55Происшествия
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5 июня 2018 года в 22.30 около входа в Центральную клиническую больницу №23 города Екатеринбург была обнаружена лежащая на земле женщина. Она находилась в сознании и вела диалог с прохожими, которые хотели оказать ей помощь.
Сюжеты: Екатеринбург
К приезду скорой помощи, которую вызвали прохожие, женщина была уже мертва. Приемный покой больницы был расположен в нескольких метрах от места, где лежала погибшая.
Очевидцы сообщают, что бригада скорой помощи осмотрела женщину и уехала. А тело так и осталось лежать на земле.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что в этот день женщина посещала больницу с целью проведения некоторых медицинских процедур. До этого она в течение продолжительного времени проходила лечение онкологического заболевания в тяжелой форме.
На данный момент проводится проверка предварительных данных об оказании ненадлежащей медицинской помощи пациентке.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
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