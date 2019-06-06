Пропавшие 1 июня школьники из Режа найдены живыми в Екатеринбурге

Ребят нашли сегодня днем в Екатеринбурге — сотрудники уголовного розыска обнаружили их на улице Союзная. Школьники не пострадали. Идея уйти из дома пришла им спонтанно, а в Екатеринурге они хотели посомтреть местные достопримечательности. До Екатеринбурга они добрались на попутке и несколько дней слонялись по городу, ночевали в подъездах и просили у прохожих деньги. Сейчас дети находятся в отделении полиции, где их опрашивают. Ранее дети уже уходили из дома на несколько дней, передаёт «Российская Газета» слова пресс-службы СК РФ.