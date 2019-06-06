Пропавшие 1 июня школьники из Режа найдены живыми в Екатеринбурге
Трое детей из Режа, которые 1 июня ушли из дома и не вернулись, найдены живыми в Екатеринбурге. В настоящее время дети доставлены в отдел полиции, передаёт «Российская газета».
Ребят нашли сегодня днем в Екатеринбурге — сотрудники уголовного розыска обнаружили их на улице Союзная. Школьники не пострадали. Идея уйти из дома пришла им спонтанно, а в Екатеринурге они хотели посомтреть местные достопримечательности. До Екатеринбурга они добрались на попутке и несколько дней слонялись по городу, ночевали в подъездах и просили у прохожих деньги. Сейчас дети находятся в отделении полиции, где их опрашивают. Ранее дети уже уходили из дома на несколько дней, передаёт «Российская Газета» слова пресс-службы СК РФ.
Сообщение о пропаже поступило 3 июня от одной из матерей. Позже в этот же день обратились родители и двух других подростков.
В розыске было задействовано 135 человек, в том числе 75 сотрудников полиции и 60 волонтеров.