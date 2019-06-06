Суд Нижнего Тагила вынес приговор банде Ровшана Ленкоранского
Суд Ленинского района Нижнего Тагила признал виновными членов банды вора в законе Намика Джаниева по кличке Ровшан Ленкоранский.
Им вменялись бандитизм, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и боеприпасов, похищение важного личного документа, угроза убийством, нарушение неприкосновенности жилища и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
Как передаёт Ura.ru, Тельман Валиев получил восемь лет лишения свободы, Асим Аббасов — четыре с половиной года, Иса Абилов — девять лет, Илькин Абилов — восемь с половиной лет, Михаил Аллахверханов — шесть лет, Орхан Мурадов — четыре года, Маскаль Видак, Денис Гаев и Эмиль Игидов — по три года, Хыдыр Гаджиев — четыре года, Эдуард Траксель и Роман Леньков — по четыре с половиной года. Материалы в отношении 13 фигуранта Немата Абдулалиева выделены для соединения с другим делом.
Банду Ровшана Ленкоранского задержали в Нижнем Тагиле в августе 2016 года силами правоохранителей Екатеринбурга. Всего были задержаны 30 бандитов. Часть группировки пошла на сотрудничество со следствием, дала показания и была освобождена от ответственности. Спустя две недели Ровшан Ленкоранский был застрелен в Стамбуле.