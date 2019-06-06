В Нижнем Тагиле маршрутка сбила девочку на пешеходном переходе

Маршрутка следовала со стороны улицы Компасная в сторону улицы Заводской. На пешеходном переходе возле ГДДЮТ водитель выехал на красный сигнал светофора и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали с рваной раной головы в Детскую городскую больницу.

Всего с начала года в Нижнем Тагиле произошло 36 наездов на пешеходов, три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Десять из этих наездов произошли на пешеходных переходах.