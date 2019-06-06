В Нижнем Тагиле маршрутка сбила девочку на пешеходном переходе
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Авария произошла 6 июня в 15:55 напротив Городского Дворца детского и юношеского творчества. Согласно предварительной версии дорожной полиции, водитель маршрутного такси совершил наезд на 14-летнюю девочку, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Маршрутка следовала со стороны улицы Компасная в сторону улицы Заводской. На пешеходном переходе возле ГДДЮТ водитель выехал на красный сигнал светофора и сбил девочку. Пострадавшую госпитализировали с рваной раной головы в Детскую городскую больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают подробности произошедшего, по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Всего с начала года в Нижнем Тагиле произошло 36 наездов на пешеходов, три человека погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. Десять из этих наездов произошли на пешеходных переходах.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей