В Свердловской области пожилая женщина погибла под грузовым поездом

Наезд произошел на втором пикете 8-го километра перегона УАЗ-Каменск-Уральский. По словам машиниста локомотивной бригады, он заметил человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась.

На место происшествия выезжали сотрудники Следственного комитета на транспорте по УрФО, которые осмотрели место происшествия и опросили машиниста. Также следственные органы дали поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты.

Погибшая женщина не имела при себе документов. На вид ей 60-70 лет.

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Напомним, в конце марта на территории Качканарского ГОКа произошло столкновение поезда и автомобиля КамАЗ. Водитель грузовика погиб.