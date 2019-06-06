В Свердловской области пожилая женщина погибла под грузовым поездом
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5 июня около 20:43 в Каменске-Уральском пожилая женщина погибла, попав под поезд, сообщает портал Е1.
Наезд произошел на втором пикете 8-го километра перегона УАЗ-Каменск-Уральский. По словам машиниста локомотивной бригады, он заметил человека, шедшего вдоль железнодорожных путей, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась.
На место происшествия выезжали сотрудники Следственного комитета на транспорте по УрФО, которые осмотрели место происшествия и опросили машиниста. Также следственные органы дали поручение на получение расшифровки скоростемерной ленты.
Погибшая женщина не имела при себе документов. На вид ей 60-70 лет.
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Напомним, в конце марта на территории Качканарского ГОКа произошло столкновение поезда и автомобиля КамАЗ. Водитель грузовика погиб.
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