Жительницу Алапаевска будут судить за оставленную ей на морозе дочь

По версии следствия, женщина, будучи в состоянии сильного опьянения, неоднократно истязала свою 9-летнюю дочь. Семья проживает водном из посёлком Алапаевского района. С декабря прошлого года по февраль нынешнего дама «на почве личной неприязни» избивала дочь руками и ремнём, оскорбляла дочь и всячески над ней издевалась. Поводам становились любые бытовые ситуации — например, однажды, девочка во время мытья посуду пролила слишком много воды.

А в декабре 2019 года пьяная мать выгнала ребёнка на улицу в домашней одежде и без теплой обуви — девочка больше получаса простояла в неотапливаемых сенях за очередную провинность.

После того, как вскрылись все обстоятельства дела, правоохранители изъяли ребёнка из семьи. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.