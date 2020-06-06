Жительницу Алапаевска будут судить за оставленную ей на морозе дочь
Следователи из Алапаевска отправили в суд дело с обвинительным заключением в отношении 32- летней местной жительницы, сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, женщина, будучи в состоянии сильного опьянения, неоднократно истязала свою 9-летнюю дочь. Семья проживает водном из посёлком Алапаевского района. С декабря прошлого года по февраль нынешнего дама «на почве личной неприязни» избивала дочь руками и ремнём, оскорбляла дочь и всячески над ней издевалась. Поводам становились любые бытовые ситуации — например, однажды, девочка во время мытья посуду пролила слишком много воды.
А в декабре 2019 года пьяная мать выгнала ребёнка на улицу в домашней одежде и без теплой обуви — девочка больше получаса простояла в неотапливаемых сенях за очередную провинность.
После того, как вскрылись все обстоятельства дела, правоохранители изъяли ребёнка из семьи. В отношении матери девочки возбудили уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ.
Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершённое в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединённое с жестоким обращением с потерпевшим), добавили в ведомстве.