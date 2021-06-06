70-летний тренер по боксу ушел на пробежку и пропал в Екатеринбурге

По словам супруги Натальи, 4 июня родственники подали заявление в полицию, предварительно связавшись со всеми знакомыми. Также были привлечены волонтеры. Отмечается, что мужчина страдает провалами в памяти. Два месяца назад он уже терялся, но пенсионера нашли в тот же день, сообщает Е1.
Приметы Сергея: рост 176, плотного телосложения. Был одет в темно-синий костюм, бейсболку темно-синего цвета, очки, черные кроссовки и футболку голубую с надписью Extreme.
Напомним, 6 июня найден живым девятилетний мальчик, который пропал 4 июня в тайге под Североуральском. В поисках принимали участие свыше 160 человек, 30 единиц спецтехники, дроны и вертолет МИ-8 МЧС России.