70-летний тренер по боксу ушел на пробежку и пропал в Екатеринбурге

70-летний тренер по боксу ушел на пробежку и пропал в Екатеринбурге
70-летний тренер по боксу ушел на пробежку и пропал в Екатеринбурге
Вчера, 17:26ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Тренер по боксу, 70-летний Сергей Панов, утром 3 июня ушел на пробежку в лесопарк на Юго-Западе в Екатеринбурге. Домой пенсионер не вернулся.

По словам супруги Натальи, 4 июня родственники подали заявление в полицию, предварительно связавшись со всеми знакомыми. Также были привлечены волонтеры. Отмечается, что мужчина страдает провалами в памяти. Два месяца назад он уже терялся, но пенсионера нашли в тот же день, сообщает Е1.

Приметы Сергея: рост 176, плотного телосложения. Был одет в темно-синий костюм, бейсболку темно-синего цвета, очки, черные кроссовки и футболку голубую с надписью Extreme.

Напомним, 6 июня найден живым девятилетний мальчик, который пропал 4 июня в тайге под Североуральском. В поисках принимали участие свыше 160 человек, 30 единиц спецтехники, дроны и вертолет МИ-8 МЧС России.

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Екатеринбург
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