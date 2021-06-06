Автомобиль сбил байкера на перекрестке Мира и Газетная в Нижнем Тагиле

Байкера сбили 6 июня, около 20.20. По словам Дмитрия, скорая медицинская помощь прибыла в течение пяти минут. Водитель получил травмы, но, предположительно, остался жив.
На фотографиях с места событий можно увидеть, что вокруг пострадавшего собралась толпа людей. Движение на дороге насыщенное, транспортные средства объезжают место происшествия.
Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Напомним, 5 июня на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге байкер столкнулся с Nissan. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла были госпитализированы.