Автомобиль сбил байкера на перекрестке Мира и Газетная в Нижнем Тагиле

Автомобиль сбил байкера на перекрестке Мира и Газетная в Нижнем Тагиле
Автомобиль сбил байкера на перекрестке Мира и Газетная в Нижнем Тагиле
Вчера, 22:01ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
ДТП с участием автомобиля и мотоциклиста произошло на перекрестке проспекта Мира и улицы Газетная в Нижнем Тагиле. Об этом TagilCity.ru рассказал очевидец происходящего Дмитрий.

Байкера сбили 6 июня, около 20.20. По словам Дмитрия, скорая медицинская помощь прибыла в течение пяти минут. Водитель получил травмы, но, предположительно, остался жив.

На фотографиях с места событий можно увидеть, что вокруг пострадавшего собралась толпа людей. Движение на дороге насыщенное, транспортные средства объезжают место происшествия.

Фото:TagilCity.ru

Редакция TagilCity.ru обратилась за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, 5 июня на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге байкер столкнулся с Nissan. В результате ДТП водитель и пассажирка мотоцикла были госпитализированы.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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