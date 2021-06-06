Двух пешеходов сбил водитель без прав в Нижнем Тагиле

38-летнюю женщину и 40-летнего мужчину сбил на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель без прав вечером 5 июня. Пешеходы с серьезными травмами госпитализированы в городские больницы.

На нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 35 на Черноисточинском шоссе около 22 часов в субботу 5 июня два пешехода пострадали в результате наезда автомобиля Renault Logan. За рулем машины находился 26-лнетний водитель, не имеющий права управления транспортным средством. В результате ДТП 38-летняя женщина получила переломам костей таза. Она госпитализирована в ЦГБ № 2. Второй пострадавший пешеход — 40-летний мужчина — с переломом позвоночника и скальпированной раной головой доставлен в ЦГБ № 4, рассказали TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В момент происшествия, как выяснили сотрудники Госавтоинспекции, водитель был трезв. За нарушение ПДД молодой человек привлекался 8 раз, при этом он никогда не получал водительское удостоверение. Теперь ему грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Напомним, 5 июня велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле. По словам очевидцев, было много крови, а сама девочка гуляла без присмотра. «Крови было много»: велосипедист сбил девочку на Вагонке в Нижнем Тагиле

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