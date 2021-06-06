Мама сбитой велосипедистом 3-летней девочки в Нижнем Тагиле рассказала о происшествии

Мама сбитой велосипедистом 3-летней девочки в Нижнем Тагиле рассказала о происшествии
Мама сбитой велосипедистом 3-летней девочки в Нижнем Тагиле рассказала о происшествии
Вчера, 14:52ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
О том, как велосипедист сбил 3-летнюю девочку на площади Славы в Нижнем Тагиле, рассказала мама ребенка. Она уверяет, что претензий к мальчику, из-за которого пострадала ее дочь, у семьи нет.

По словам Анны, происшествие случилось у нее на глазах, пока она в нескольких метрах от места столкновения помогала отремонтировать велосипед другому своему ребенку.

Дочь каталась у детской площадки, когда парень на большой скорости вылетел из-за поворота и сшиб ее. Он не пытался скрыться, а наоборот всячески нам помогал. Вместе с нами ждал «скорую помощь», и даже в травмпункт поехал с нами, рассказала TagilCity.ru мама пострадавшей.

Женщина уверяет, что никто не пытался отобрать у 16-летнего юноши велосипед, и уж тем более не поднимал на него руку, как рассказали очевидцы в некоторых городских пабликах в социальных сетях.

Говорят, там какой-то конфликт произошел, пока мы сидели в машине «скорой». Я о нем ничего не знаю, заявляет Анна.

В больнице девочке наложили несколько швов и отпустили домой. Сейчас она проходит лечение дома. От порезов на щеке у нее заплыл глаз.

Мама девочки не намерена обращаться с заявлением в полицию по данному инциденту. Она считает произошедшее несчастным случаем и говорит, что они просто больше не пойдут на эту детскую площадку.

Напомним, вечером 5 июня велосипедист сбил 3-летнюю девочку в районе КРЦ «Россия» в Нижнем Тагиле. На месте происшествия было много крови.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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