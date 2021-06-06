Пьяный водитель снес забор и повредил чужое авто в Нижнем Тагиле

Снес забор и врезался в дерево пьяный водитель на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. В момент ДТП он зацепил припаркованный на стоянке автомобиль.

Утром в воскресенье 6 июня водитель автомобиля Nissan Tiida, проломив два пролета металлического забора, врезался в дерево. Инцидент случился около 7.30 в у дома № 78 на улице Красноармейская в Нижнем Тагиле. Механические повреждения в результате ДТП получил автомобиль виновника аварии, а также припаркованный у дома автомобиль Citroen C4. За рулем Nissan находился мужчина 1962 года рождения. По результатам медосвидетельствования у него выявлено содержание алкоголя в крови в размере 1,092 промилле, что соответствует сильному алкогольному опьянению. В данном ДТП никто из людей не пострадал, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. В отношении мужчины составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения). Ему грозит штраф и лишение водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет. Напомним, вечером 5 июня 38-летнюю женщину и 40-летнего мужчину сбил на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле водитель без прав. Пешеходы с различными травмами госпитализированы в городские больницы. Двух пешеходов сбил водитель без прав в Нижнем Тагиле

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