Из-за сообщений о минировании эвакуированы суды Нижнего Тагила

Письма о наличие взрывчатки в зданиях получили работники Ленинского и Пригородного судов. Неделей ранее минированием помещений угрожали представителям судов других муниципалитетов Свердловской области. Теперь угрожающие сообщения не миновали и Нижний Тагил, рассказали «Между строк» в управлении судебного департамента региона.
Прибывшие на место после получения тревожных сообщений экстренные службы, проведя эвакуацию, осмотрели здания. В ходе проверки никаких подозрительных предметов не найдена, сообщения признаны ложными, работа судов уже возобновлена.