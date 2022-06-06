Лодка с пятью людьми перевернулась под Ивделем

Пятеро рыбаков оказались в воде под Ивделем после того, как их лодка перевернулась.

Одного из рыбаков, оказавшихся в реке Лозьва, из воды пришлось доставать спасателям, сообщает пресс-служба МЧС. Отмечается, что, после переворота во время рыбалки, четыре мужчины смогли доплыть до берега сами, а пятого стало уносить течением. Прибывшие к месту ЧП три спасателя на месте разработали план спасения. Двое стали вытаскивать рыбака из воды, двигаясь от поселка Першино в Ивдельском городском округе, а третий ждал на суше. Спустя час после переворота лодки мужчину удалось спасти. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

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