Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд

Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд
Наказание киллеру оставил в силе тагильский суд
Сегодня, 14:39ПроисшествияФото: 1MI
Не стал смягчать приговор заказному убийце Виталию Пильщикову Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

Еще более десяти лет назад была установлена причастность Пильщикова к многочисленным убийствам. Среди жертв киллера - бизнесмены, правоохранители, сотрудники охранных организаций.

По совокупности преступлений исполнитель убийств в 2012 году был приговорен 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, но с правом выйти по УДО на 7 лет и 7 месяцев раньше, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следящие за поведением Пильщикова работники прокуратуры категорически высказались против удовлетворения его запроса на смягчение наказания. Суд прислушался к мнению прокуратуры и оставил полностью в силе действующий приговор.

Вместе с тем, коммерсант Павел Федулев, заказывавший жертв Пильщикову, получил менее суровый приговор - 20 лет тюрьмы, причем не строгого режима. Причина в том, что он пошел на сотрудничество со следствием и раскрыл всех сообщников.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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