Огнеборцы с Урала спасли упавшего в карьер мужчину

Огнеборцы с Урала спасли упавшего в карьер мужчину
Огнеборцы с Урала спасли упавшего в карьер мужчину
Сегодня, 13:43ПроисшествияФото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Уральские спасатели вытащили мужчину из карьера. Он упал туда и просил о помощи.

Днём 5 июня огнеборцы 15-го пожарно-спасательного отряда получили сообщение о упавшем на склон затопленного карьера у посёлка Покровск-Уральский мужчины. Они незамедлительно выехали на вызов, сообщает МСЧ России по Свердловской области.

Упав, мужчине удалось не получить серьезных повреждений. Он сам смог попросить о помощи. Самостоятельно выбраться не представлялось возможности.

Приехавшие спасатели спустились к мужчине, после чего обвязали его двойной спасательной петлёй и спустили вниз, где пострадавшего уже ожидал неравнодушный очевидец событий. Он отвез спасателей и пострадавшего на берег.

Сюжеты:
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спасателиогнеборцыупал#2
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