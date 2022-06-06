Огнеборцы с Урала спасли упавшего в карьер мужчину

Днём 5 июня огнеборцы 15-го пожарно-спасательного отряда получили сообщение о упавшем на склон затопленного карьера у посёлка Покровск-Уральский мужчины. Они незамедлительно выехали на вызов, сообщает МСЧ России по Свердловской области.
Упав, мужчине удалось не получить серьезных повреждений. Он сам смог попросить о помощи. Самостоятельно выбраться не представлялось возможности.
Приехавшие спасатели спустились к мужчине, после чего обвязали его двойной спасательной петлёй и спустили вниз, где пострадавшего уже ожидал неравнодушный очевидец событий. Он отвез спасателей и пострадавшего на берег.