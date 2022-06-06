Уголовное дело завели на мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки тагильчан

Уголовное дело завели на мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки тагильчан
Уголовное дело завели на мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки тагильчан
Сегодня, 18:31ПроисшествияФото: страница Александра Гурьева во ВКонтакте
Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело в отношении директора фирмы «Комфорт» Александра Гурьева, оставившего без денег и мебели десятки горожан.

Правоохранительные органы завершили проверку после массовых обращений тагильчан в конце января этого года. Как стало известно редакции TagilCity.ru, полицейские собрали достаточно сведений для привлечения мебельщика к уголовной ответственности.

В настоящее время по данному факту в полиции Нижнего Тагила расследуется уголовное дело, прокомментировали в пресс-группе местного управления МВД.

По какой именно статье возбуждено дело УК РФ, в ведомстве не ответили, однако действия Гурьева, возможно, квалифицируются как мошенничество в значительном или крупном размере — в зависимости от суммы ущерба. В среднем тагильчанин брал предоплату от 40 до 150 тысяч рублей, при этом только в редакцию TagilCity.ru после публикаций о злоумышленнике обратились 11 пострадавших.

Жертвы «Комфорта» повторяли одну и ту же историю: после замеров владелец фирмы заключал договор с условием 70% предоплаты, затем, получив деньги, пропадал — находил отговорки о затруднениях, обещал «в ближайшее время» привезти заветную мебель или же не отвечал на звонки.

Свою предпринимательскую деятельность Александр Гурьев начал в 2017 году, открыв мебельную фирму ООО «Комфорт» и, по всей видимости, реализовав часть заказов: страница мужчины в соцсетях пестрит фотографиями о выполненных работах. Преступную схему, по информации редакции, он начал реализовывать в 2021 году.

На сегодняшний день Александр Гурьев задолжал по суду более 3 млн рублей. Согласно данным налоговой службы, с 1 июня этого года юридическая деятельность ООО «Комфорт» прекращена.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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