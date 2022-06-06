Уголовное дело завели на мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки тагильчан

По какой именно статье возбуждено дело УК РФ, в ведомстве не ответили, однако действия Гурьева, возможно, квалифицируются как мошенничество в значительном или крупном размере — в зависимости от суммы ущерба. В среднем тагильчанин брал предоплату от 40 до 150 тысяч рублей, при этом только в редакцию TagilCity.ru после публикаций о злоумышленнике обратились 11 пострадавших.