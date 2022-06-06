Уголовное дело завели на мебельщика Александра Гурьева, обманувшего десятки тагильчан

Правоохранительные органы завершили проверку после массовых обращений тагильчан в конце января этого года. Как стало известно редакции TagilCity.ru, полицейские собрали достаточно сведений для привлечения мебельщика к уголовной ответственности.
В настоящее время по данному факту в полиции Нижнего Тагила расследуется уголовное дело, прокомментировали в пресс-группе местного управления МВД.
По какой именно статье возбуждено дело УК РФ, в ведомстве не ответили, однако действия Гурьева, возможно, квалифицируются как мошенничество в значительном или крупном размере — в зависимости от суммы ущерба. В среднем тагильчанин брал предоплату от 40 до 150 тысяч рублей, при этом только в редакцию TagilCity.ru после публикаций о злоумышленнике обратились 11 пострадавших.
Жертвы «Комфорта» повторяли одну и ту же историю: после замеров владелец фирмы заключал договор с условием 70% предоплаты, затем, получив деньги, пропадал — находил отговорки о затруднениях, обещал «в ближайшее время» привезти заветную мебель или же не отвечал на звонки.
Свою предпринимательскую деятельность Александр Гурьев начал в 2017 году, открыв мебельную фирму ООО «Комфорт» и, по всей видимости, реализовав часть заказов: страница мужчины в соцсетях пестрит фотографиями о выполненных работах. Преступную схему, по информации редакции, он начал реализовывать в 2021 году.
На сегодняшний день Александр Гурьев задолжал по суду более 3 млн рублей. Согласно данным налоговой службы, с 1 июня этого года юридическая деятельность ООО «Комфорт» прекращена.