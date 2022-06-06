Велогонка «Крути педали» состоялась в Нижнем Тагиле

Велогонка «Крути педали» состоялась в Нижнем Тагиле
Велогонка «Крути педали» состоялась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: Алексей Анфилатов
Свердловские велосипедисты поучаствовали в гонке на Муринских прудах в воскресенье 5 июня.

Свыше 60 атлетов, как опытных, так и новичков, вышли на старт маршрута гонки по пересеченной местности протяженностью. Взрослые проехали на скорость 13 км, а дети - 4.

Большая часть спортсменов представляла Нижний Тагил. Однако к тагильчанам присоединились и гости из Верхней Салды и поселка Баранчинский Кувшинского городского округа.

Именно жители Верхней Салды оказались триумфаторами практически во всех категориях заезда на маунтинбайках. Среди мужчин быстрейшим оказался салдинец Евгений Муромов, из женщин - салдинка Анастасия Гневанова.

Велогонка «Крути педали» 5 июня 2022

Среди детей чемпионами стали Артем Новопашин, опять же из Верхней Салды, и тагильчанин Никита Устинов. А в состязании ветеранов спорта первенствовал Михаил Некрасов.

Праздник продолжился и после окончания заездов. Всех пригласили присоединиться к трапезе и наградили деревянными экомедалями.

Провели велосоревнование общественная организация «Велоклуб НТ», Центр развития туризма Нижнего Тагила и велоспортивная команда «Grizzled Bear Team», рассказал TagilCity.ru один из организаторов события Данил Силин.

Сюжеты:
Новости УрФОВерхняя и Нижняя СалдаНижний Тагил
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