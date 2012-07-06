Под Нижним Тагилом перевернулась машина, пострадавший госпитализирован

Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель отделался ушибом плеча, с места аварии былотпущен домой. Однако пассажир 56 лет, сверстник водителя, получил серьезныетравмы. С диагнозом: перелом первого шейного позвоночника, ушиб спинного мозга -госпитализирован в Центральную городскую больницу.