Под Нижним Тагилом перевернулась машина, пострадавший госпитализирован
6 июля 2012, 15:45Происшествия
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Все произошло по дороге из Нижнего Тагила в сторону поселка Серебрянка. Вчерашним вечером водитель УАЗ-31514 съехал с дороги, в результате чего машина перевернулась.
Как сообщает пресс-служба Отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель отделался ушибом плеча, с места аварии былотпущен домой. Однако пассажир 56 лет, сверстник водителя, получил серьезныетравмы. С диагнозом: перелом первого шейного позвоночника, ушиб спинного мозга -госпитализирован в Центральную городскую больницу.
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