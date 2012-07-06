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Семья, потерявшая ребенка в ДТП на Восточном шоссе, приехала в Нижний Тагил в гости
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья, потерявшая ребенка в ДТП на Восточном шоссе, приехала в Нижний Тагил в гости

6 июля 2012, 09:25ПроисшествияВалерия Лошкарева
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