Семья, потерявшая ребенка в ДТП на Восточном шоссе, приехала в Нижний Тагил в гости

Как рассказал начальник отдела орг.аналитики нижнетагильской ГИБДД Сергей Бернгардт, водитель «двенадцатой» получил права всего два месяца назад. В момент ДТП в Нижнем Тагиле была гроза, и дождь сделал шоссе крайне опастным. Молодой водитель, которому автомобиль подарила мама, поясняет, что решил обогнать ехавшую впереди машину, но увидел перед поворотом знак ограничения скорости, и попытался затормозить. По словам Сергея Бернгардта, скользкая дорога не дала автомобилисту снизить скорость, и машина вылетела на встречку.

На встречной полосе ВАЗ 2112 врезался в Тойоту Корса, которой управляла 27-летняя женщина. А после столкнулся с ВАЗовской «семёркой». По словам Сергея Бернгардта, если бы 27-летний водитель «семерки» не пытался уйти от столкновения и не вырулил на встречную полосу, исход ДТП мог быть другим. В подобных ситуациях необходимо сохранять хладнокровие, и ни в коем случае не маневрировать в сторону встречной полосы.

Отечественные легковушки столкнулись правыми стойками. За рулем «семерки» находился глава семьи, которая приехала в Нижний Тагил в гости из поселка Кытлым, что под Карпинском. Его жена с 11-месячным ребенком на руках была на заднем сиденье за водителем. По данным УГИБДД по Свердловской области, мама с малышом не были пристегнуты. При этом, на переднем пассажирском сидении находилось детское кресло, в котором обычно ездит старший ребенок, который в этот раз остался дома с бабушкой.