В Нижнем Тагиле накажут мужчину, который фотографировал малолетнего голого пасынка

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета по Свердловской области, 32-летний житель Нижнего Тагила с 2006 года состоял в браке с женщиной, имеющей сына 1999 года рождения. Проживая вместе с ними, в период с лета 2008 года по весну 2012 года совершал в отношении своего малолетнего пасынка развратные действия. В частности, он фотографировал ребенка в обнаженном виде и обменивался этими снимками с другими лицами мужского пола, с которыми поддерживал близкие дружеские отношения по интернет-переписке.