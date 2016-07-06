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10-летняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10-летняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

6 июля 2016, 09:50Происшествия
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