10-летняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Нижнего Тагила (ФОТО)
6 июля 2016, 09:50Происшествия
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Вечером вторника 5 июля в Нижнем Тагиле под колеса отечественного автомобиля попала 10-летняя девочка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Авария произошла на улице Пархоменко, напротив здания горного техникума. По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, девочка 2006 года рождения переходила дорогу всего в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода.
Водитель автомобиля «ВАЗ-217230» 1996 года рождения не успел уйти от столкновения и допустил наезд на ребенка.
У пострадавшей зафиксированы ссадина на ноге в области колена и сотрясение головного мозга. После того, как специалисты бригады скорой оказали школьнице медицинскую помощь, она была направлена на госпитализацию в детскую городскую больницу.
По информации отдела пропаганды ГИБДД, в 2016 году в Нижнем Тагиле выросло количество детей, пострадавших в ДТП.
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