10-летняя девочка попала под колеса автомобиля в центре Нижнего Тагила (ФОТО)

Авария произошла на улице Пархоменко, напротив здания горного техникума. По сообщению ГИБДД Нижнего Тагила, девочка 2006 года рождения переходила дорогу всего в 150 метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Водитель автомобиля «ВАЗ-217230» 1996 года рождения не успел уйти от столкновения и допустил наезд на ребенка.

У пострадавшей зафиксированы ссадина на ноге в области колена и сотрясение головного мозга. После того, как специалисты бригады скорой оказали школьнице медицинскую помощь, она была направлена на госпитализацию в детскую городскую больницу.

По информации отдела пропаганды ГИБДД, в 2016 году в Нижнем Тагиле выросло количество детей, пострадавших в ДТП.