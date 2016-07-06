12-летняя жительница Камышлова скончалась в больнице после двухнедельной комы

Несколько недель екатеринбургские врачи боролись за жизнь девочки. Однако спасти ребенка не удалось – 12-летний подросток скончался, не приходя в сознание.

Следователи Камышлова возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Сейчас сыщики проводят расследование: опрашивают родственников, друзей и одноклассников погибшей школьницы. Помимо этого, назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Точная причина смерти девочки будет известна после проведения судмедэкспертизы.

По информации агентства Ura.ru, за день до смерти к погибшей пристали местные подростки-хулиганы. Они избивали девочку и заливали ей в рот алкоголь. В тот же вечер мама вместе со школьницей ездили в полицию для дачи показаний. Однако ребенок был в подавленном состоянии и не мог ничего внятно объяснить. Есть версия, что именно жестокость других детей и стало причиной самоубийства девочки.

По второй версии погибшая сидела в скандальных группах в соцсетях, в которых пропагандируется суицид. Ura.ru, со ссылкой на подругу семьи школьницы, сообщает, что на бедре девочки был нарисован символ незаконных пабликов. Однако эту версию в следственном комитете не подтверждают. По словам старшего помощника руководителя регионального СУ СК Александра Шульги, следствие не обладает информацией о том, что девочка действительно состояла в этих группах.