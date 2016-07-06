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12-летняя жительница Камышлова скончалась в больнице после двухнедельной комы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-летняя жительница Камышлова скончалась в больнице после двухнедельной комы

6 июля 2016, 10:50ПроисшествияТимофей Данилов
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