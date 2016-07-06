Ночью в Екатеринбурге два грузовика сгорели на автостоянке (ФОТО)

В ночь на 6 июля на Эльмаше горела стоянка автомобилей. Пламя вспыхнуло у забора, после чего перекинулось на хозяйственную постройку и припаркованные рядом грузовые автомобили. МЧС вызвал охранник. Его будка находилась в другой стороне стоянки, поэтому, по мнению спасателей, мужчина не пострадал.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить, чтобы огонь повредил транспорт, стоящий поблизости.

В результате происшествия сгорели кабина самосвала Hino и кузов КАМАЗа. Кроме того, от огня серьезно пострадала и хозпостройка. Оба автомобиля долгое время были не на ходу: у отечественного тягача нет колес, а в китайском грузовике отсутствовал двигатель.

Один из местных жителей, который стал очевидцем пожара, полагает, что это был поджог. Он сообщил, что проснулся ночью от громких хлопков и выбежал на улицу, чтобы выяснить, что произошло.

Точную причину пожара установят дознаватели.