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Ночью в Екатеринбурге два грузовика сгорели на автостоянке (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ночью в Екатеринбурге два грузовика сгорели на автостоянке (ФОТО)

6 июля 2016, 13:30ПроисшествияТимофей Данилов
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