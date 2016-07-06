В Екатеринбурге двое мужчин ограбили и вывезли в лес местного жителя
6 июля 2016, 18:35ПроисшествияТимофей Данилов
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Похитителей уже задержали полицейские.
Сюжеты: Екатеринбург
Разбой произошел в ночь на 25 июня, в кафе на улице Техническая. Двое злоумышленников напали на одного из посетителей заведения: избили и отобрали у него деньги, телефон и часы.
Ограбив 35-летнего мужчину, они заперли его в багажнике автомобиля и вывезли в лесной массив. Близи станции Шувакиш похитители оставили свою жертву. Мужчине удалось связаться с близкими и рассказать о случившемся. Пострадавшего доставили с побоями в больницу, где и оказали медпомощь.
Вскоре оперативники задержали подозреваемых: 33-летнего первоуральца и 32-летнего жителя столицы области.
Возбуждено уголовное дело по фактам разбоя и незаконного лишения свободы.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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