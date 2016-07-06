В Екатеринбурге двое мужчин ограбили и вывезли в лес местного жителя

Разбой произошел в ночь на 25 июня, в кафе на улице Техническая. Двое злоумышленников напали на одного из посетителей заведения: избили и отобрали у него деньги, телефон и часы.

Ограбив 35-летнего мужчину, они заперли его в багажнике автомобиля и вывезли в лесной массив. Близи станции Шувакиш похитители оставили свою жертву. Мужчине удалось связаться с близкими и рассказать о случившемся. Пострадавшего доставили с побоями в больницу, где и оказали медпомощь.