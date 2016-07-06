В Екатеринбурге прохожие обнаружили в кустах труп мужчины

Накануне, 5 июля, на Калиновском мосту случайные прохожие заметили тело человека. Труп лежал в кустах, неподалеку от торгового центра. Судя по внешнему виду, погибшему около 45 лет. Также, следов насилия на теле правоохранители не обнаружили.

Отметим, что этим летом свердловчане уже не первый раз находят трупы людей на улице. 7 июня в Екатеринбурге прохожие обнаружили тело женщины, которая исчезла больше полугода назад. А в Нижнем Тагиле за неделю были найдены сразу два трупа: один находился в мусорном контейнере у здания ГИБДД. Также, останки тела неизвестного мужчины нашел сторож одной из стоянок на Лебяжке.