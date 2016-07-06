В Верхотурье женщина-сиделка воровала деньги у лежащего инвалида
6 июля 2016, 19:05ПроисшествияТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Каждый месяц гражданка присваивала себе деньги, которые подопечный передавал ей для оплаты коммуналки.
В конце прошлого года злоумышленница на основании устного договора стала ухаживать за инвалидом I группы, который не имеет возможность самостоятельно передвигаться. Так, в период с ноября 2015 года по март 2016 женщина присваивала себе деньги, которые ей давала потерпевшая для оплаты коммунальных услуг.
На основании доказательств, которые государственный обвинитель предоставил Верхотурскому районному суду, сиделка была признана виновной в хищении вверенного ей имущества. Женщине назначено 160 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Также осужденная обязана будет вернуть всю украденную сумму денег потерпевшей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
городденьгиСвердловская областьсудкриминалкражаоплатаинвалидВерхотурьекоммунальные услугиобязательные работы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей