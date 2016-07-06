В Верхотурье женщина-сиделка воровала деньги у лежащего инвалида

В конце прошлого года злоумышленница на основании устного договора стала ухаживать за инвалидом I группы, который не имеет возможность самостоятельно передвигаться. Так, в период с ноября 2015 года по март 2016 женщина присваивала себе деньги, которые ей давала потерпевшая для оплаты коммунальных услуг.